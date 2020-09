"We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw product!", aldus Stephan Venema van Venemafood

SÚDWEST-FRYSLÂN - Venemafood heeft in de week tussen kerst en oud & nieuw meer dan 100 productiemedewerkers nodig en ook voor november staan er verschillende vacatures open voor productiemedewerkers. “We hopen tijdens het werkfestival in contact te komen met echte aanpakkers. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom!”, vertelt Stephan Venema, eigenaar van Venemafood.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Ik hoop dat we in contact komen met mensen die in november en/of december bij ons willen werken. Verder hoop ik dat mijn collega-ondernemers hun vacatures vervullen en bezoekers een leuke baan vinden of inspiratie opdoen. In de stand kun je in gesprek met medewerkers van Venemafood. Zij kunnen je alles vertellen over de beschikbare functies, werkzaamheden, werktijden en meer. En misschien proef je zelfs een verse oliebol!”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Venemafood is het lekkerste en leukste bedrijf van Friesland. We zoeken ruim 100 productiemedewerkers die houden van hard werken en gezelligheid. Veel werknemers komen elk jaar bij ons terug. Een vaste ploeg neemt zelfs eind december bij hun eigen baas vrij, zodat ze na de kerst bij ons kunnen komen werken. Bij ons werken is een unieke beleving die je alleen kunt meemaken in november en december.

We bakken aan het einde van het jaar in ploegendiensten ambachtelijke oliebollen en appelbeignets. Tijdens de landelijke Bakkersvakwedstrijden zijn de oliebollen en appelbeignets meerdere keren bekroond met prijzen. Naast de kwaliteit is ook de snelheid van de productie uitzonderlijk. De grote hoeveelheid oliebollen en appelbeignets die Venemafood produceert is uniek in Nederland. “

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Dat is moeilijk te zeggen want dat verschilt elke dag. Tussen Kerst en oud & nieuw is het alle hens aan dek. We bakken 24 uur per dag oliebollen en appelbeignets. Je kunt het je bijna niet voorstellen maar er rollen meer dan een miljoen bollen van de band. Kwaliteit is erg belangrijk dus ik voer per dag meerdere controles uit en stuur bij als dit nodig is. Ik heb de hele dag contact met de teamleiders op de werkvloer en de mensen van de planning en de logistiek. Daarnaast bel ik veel met klanten die nog willen (bij)bestellen. De eerste maanden van het jaar ben ik vooral bezig met het schoonmaken van de productiehal. Al vrij vroeg daarna start ik weer met het zoeken naar de juiste grondstoffen, werk ik aan productontwikkeling, doe ik mee aan wedstrijden, pleeg ik acquisitie en hou ik mij bezig met de verkoop van machines.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Dat is echt de afwisseling en de zelfstandigheid. Ik ben verantwoordelijk voor het hele proces. Van het selecteren van grondstoffen tot het kiezen van het verpakkingsmateriaal. Gedurende het jaar sta ik regelmatig met mijn handen in het beslag om verschillende grondstoffen en samenstellingen te testen. Ik ben continu op zoek naar verbetering, goed is nooit goed genoeg."

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw product. Deze ligt in december in meerdere winkels in Friesland!”

Schrijnwerkersstraat 5, Sneek | http://www.venemafood.nl/