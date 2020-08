Waterstad Sneek acht kleurrijke fonteinen rijker

SNEEK- Het stadscentrum van Sneek is sinds gisteravond maar liefst acht fonteinen rijker! Er werden vier fonteinen in het water aan het Grootzand geplaatst, twee in de Wip, eentje in het water van de Suupmerk en nog eentje in de gracht aan het Kleinzand. Zodra de duisternis valt, kleuren de fonteinen ook nog eens feeëriek!

“Wij vinden dat het water in ons mooie binnenstad een beetje meer moet leven”, vertelde Herbert de Vries van de Werkgroep Binnenstad, van Vereniging Ondernemend Sneek.

“Vandaar dat we met het idee zijn gekomen om een achttal fonteinen te plaatsen. Het was de bedoeling geweest dat het een en ander al voor de Sneekweek zou zijn gerealiseerd, maar ook hier gooide de corona-shit roet in het water en zijn de leveringen wat vertraagd. Het is een eigen initiatief vanuit de Werkgroep.”

Italië

“Het zijn hele professionele fonteinen uit Italië. Ook wel logisch, want de Italianen heb het meeste verstand van fonteinen. Ik heb geen flauw benul wat de roemruchte fontein in het kolkje aan het Hoogend gekost heeft, maar deze fonteinen zijn vast een stuk goedkoper. Dit project is met een twintig duizend euro gemakkelijk bekeken. En dit mechanisme doet het dus wel goed!”

Vrijwilligers

De vrijwilligers die de fonteinen onder ideale weersomstandigheden plaatsten waren naast Herbert de Vries, Egbert Abbink, Jan Pieter Silvius, Rick de Vries, Jan Gebrand Krol ( binnenstad manager Sneek, hvdv) en de firma Wierda voor de kraanwerkzaamheden.

Het is overigens niet de eerste keer dat er in het water aan het Grootzand drijvende fonteinen liggen. In het verleden was dat ook al eens het geval. Een bewoner van de bekende winkelstraat aan de Sneker stadsgracht vertelde er nog een mooie anekdote over.

“De fonteinen maakten nòch al un bitsje lawaai. Dick Schrichte, die ok an de gracht woande, was fan plan om de fòlgende dach der op út te gaan. Toen hij de fòlgende mòrren de fontein klateren hoarde, sei hij teugen syn húsgenoaten: ‘Ut spoëlt, we kanne beter op bêd bliëve.”

Schrichte was de hele fontein vergeten!