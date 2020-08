"Wat veel mensen niet weten is dat er achter de vestiging in Sneek een groenrecycling zit", aldus Marian Andringa van Donkergroep

SÚDWEST-FRYSLÂN – Groei, ontwikkeling, passie en vakmanschap. Dat zijn de kernwaarden van Donkergroep. Wat gaan de bezoekers van het Werkfestival daarvan zien? We vragen het aan Marian Andringa, medewerker personeelszaken. “Wij willen laten zien dat Donker Groep persoonlijke ontwikkeling en werkplezier hoog in het vaandel heeft. Daarnaast willen we dat mensen kennismaken met onze divisies en een beeld hebben bij wat we als bedrijf doen!”

Wat is de reden dat Donkergroep meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“Als bedrijf uit de regio een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt in de regio Sneek. Mensen kennis laten maken met ons mooie groenbedrijf. Daarnaast zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s!”

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“We hopen natuurlijk een aantal groene toppers te spreken die we kennis kunnen laten maken met ons groenbedrijf en wie weet kunnen we ze verwelkomen als collega’s.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Donker is niet zomaar een werkgever. Wij geloven in groei en ontwikkeling, in passie en vakmanschap. Daarom hebben we een Donker Academy, met aandacht voor een succesvolle start van je carriere bij ons. En daarna brengen veel (maatwerk) trainingen en leiderschapsprogramma’s je talenten tot bloei. De beloning is een groene werkomgeving waar werkplezier op nummer 1 staat. En je werkt bij een bedrijf dat een onderscheidende duurzame koers volgt: ‘want groen maakt gelukkig’.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Mijn werkdagen zijn erg divers en bijna nooit hetzelfde. Ik werk op het hoofdkantoor in Sneek, maar zo nu en dan bezoek ik één van onze vestigingen voor een sollicitatiegesprek of een andere afspraak. Meestal begin ik de dag met het bekijken van nieuwe sollicitaties, deze stuur ik door naar de desbetreffende leidinggevende of moet ik helaas afwijzen. Daarnaast houd ik me bezig met het schrijven van vacatureteksten, plaatsen van vacatures, vinden van de juiste kandidaten, inwerken van nieuwe collega’s etc.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Wat ik het leukste aan mijn baan vind is dat ik met veel verschillende personen contact heb, zowel in als buiten de organisatie. Daarnaast mag ik zelf mijn werkdag inrichten en heb ik veel vrijheid om leuke en uitdagende projecten op te pakken!”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“Wat veel mensen niet weten is dat er achter de vestiging in Sneek een groenrecycling zit. Donker is zelfs het enige groenvoorzieningsbedrijf met een eigen compostering! Hier kunnen zowel bedrijven als particulieren hun plantaardige resten brengen, deze vormen wij om tot kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. Deze grondstoffen gebruiken we bij onze projecten, maar worden ook verkocht!”