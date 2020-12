SNEEK- Wat kun je als jongere in deze coronatijd nog wél doen? De Friese coronacampagne DOchITgewoan, die dit weekend van start is gegaan, laat daar voorbeelden van zien. De campagne is bedoeld om jongeren een hart onder de riem te steken, te inspireren en om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

Centraal in de campagne staan vijf jongeren die aangeven wat ze nu met hun extra vrije tijd doen. Doordat veel activiteiten voor hen wegvallen, hebben ze meer tijd om die aan hun hobby te besteden of aan de ontwikkeling van (nieuwe) talenten. De foto’s tonen een visser, voetbaltrainer, studente die haar kamer pimpt, trekkerrijder en een bakster. De campagneposters zijn de komende weken in het Friese straatbeeld te zien. De beelden, animaties en filmpjes verschijnen op social media, specifiek gericht op de jongvolwassenen. Ook is er de website www.dochitgewoan.frl waarop jongeren hun coronaverhalen en foto’s kwijt kunnen.

Positieve boodschap

Veiligheidsregio Fryslân komt met DOchITgewoan omdat ook voor veel Friese jongeren de coronacrisis best pittig is. In de campagne wordt niet met een opgeheven vingertje gewezen en verteld wat allemaal niet kan, maar wordt een positieve boodschap gegeven. De slogan DOchITgewoan slaat op degene op de poster die zijn of haar talent ontwikkelt en is tevens een oproep om je aan de maatregelen te houden, zoals 1,5 meter afstand houden. Friese gemeenten, mbo- en hbo-instellingen, Friese jongeren en organisaties uit de zorgsector hebben meegedacht bij totstandkoming van de campagne en helpen mee bij het verspreiden van de campagne.