‘Wanneer gaan voor ons de terrassen weer open’, vragen de patron en zijn vriend zich af

SNEEK- ‘Wanneer gaan voor ons de terrassen weer open’, vragen de patron en zijn vriend af. Dat is de tekst van een banner die vanavond klokslag halfacht werd opgehangen door Jan van Omme en Sjoerd Schot. Beide geen onbekenden in de Sneker horeca.

Vanwaar deze actie?

“Exact een jaar geleden ook op een zondag ging bij ons om zes uur de tent dicht. Inmiddels 12 maanden verder, 8 maanden dicht en sommige van onze collega’s in de branche 12 maanden dicht. Het verkiezingsbord staat hier, wat is er te kiezen? Het terras moet open! Hier op het bord hangen posters van ‘Jezus Leeft’, ‘JONG’, ‘Baudet’. Ze zijn er afgescheurd, het ziet er ook niet uit.”

“Wij hebben gedacht, maak er wat moois van. Wij beelden namens horeca Sneek uit hoelang het duurt. Je ziet het tijdsverschil, we worden snel oud. Jan en ik waren vroeger mannequins, we waren de modellen. We deden dat nog op het terras. Tegenwoordig pakken we ons oude werk, het modellenwerk weer op. Dit beeld voor mij het tijdsbestek uit hoe lang wij al dicht zijn. Wij vragen de politiek: Wanneer gaat de horeca en de terrassen weer open? Meer is het niet”, zegt Sjoerd Schot, patron van Restaurant ’t Vaticaan in Sneek.

Jan van Omme, collega van Schot, vult aan met: “Wij als horeca hebben vorig jaar wel laten zien dat wij goed om kunnen gaan met de regels en anderhalve meter kunnen waarborgen. Wij vinden dat we nu aan de beurt zijn om onze terrassen weer te openen en met z’n allen de stad gezellig maken.