Wandeldienst vanuit het Witte Kerkje

Vanuit het Witte Kerkje aan de Julianastraat, waar de reguliere dienst met 30 mensen is, gaan de groepen op pad. Tijdens de wandeling komen steeds onderdelen van de kerkdienst voorbij. Het eerste muzikale gedeelte was vlak naast de kerk, waarna de groepen richting Theater Sneek gingen. Daar liggen rubberbootjes klaar om een klein vaartochtje te ondernemen. Ook het Wilhelminapark is in de route opgenomen.