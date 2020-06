Waarschuwing voor zwemmers

SNEEK-In de zomer zoeken veel mensen verkoeling in kanalen en rivieren, maar dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks vele gewonden en doden. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s!

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen. Je riskeert een boete van 140 euro. Toch veilig zwemmen in natuurwater? Dat kan. Ga voor veilig zwemmen in natuurwater naar een officiële zwemlocatie op www.zwemwater.nl.