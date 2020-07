Vrij normale temperaturen

SNEEK-Vanmorgen overheerst de bewolking en hier en daar valt daaruit wat motregen. Vanmiddag wordt het droog en breekt het zonnetje door. De wind zuidwestelijk en is meest matig, Wadden en op het IJsselmeer af en toe een 5 bft. De temperatuur 19 graden nabij de Wadden, tot een 22 graden in het zuidoosten van de provincie.

Komende nacht half tot zwaar bewolkt, minimumtemperatuur 14 graden.

Morgen neemt al snel de bewolking vanuit het westen toe en valt er af en toe een bui. Later op de dag worden deze pittiger van karakter. De wind waait uit het zuidwesten en neemt toe, aan de kust wordt deze vrij krachtig tot krachtig en in een bui zijn windstoten mogelijk. De temperatuur 21 graden op de Waddeneilanden, tot een 23 graden meer de provincie in.

De nacht van zaterdag op zondag verloopt met buiige regen, het kan af en toe even stevig regenen. Minimumtemperatuur een 16 graden.

Zondag eerst bewolkt en buiig, in de middag meer opklaringen met nog een enkele bui. Er staat een matige tot (vrij) krachtige wind uit het zuidwesten, deze neemt in de middag langzaam maar zeker af. De temperatuur 21 graden.

Op maandag een enkele bui, dinsdag volgen meer buien. Is het op maandag 21 graden, dinsdag zien we de temperatuur naar een 24 stijgen.

