Voorzitter Wieling: Geen Elfstedentocht in coronapandemie!

SNEEK- Voorzitter Wiebe Wieling van de Elfstedentocht heeft het dinsdag nogmaals gezegd: er komt geen Tocht in de coronapandemie. "Maandag is de Vierdaagse in Nijmegen afgelast. Voor de goede orde, dan hebben we het over juli. Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt denk ik ieder redelijk weldenkend mens."