FRYSLAN - "Het is moeilijk in te schatten hoe het precies zal gaan tijdens de jaarwisseling, ik hoop dat het overgrote deel van de mensen oud en nieuw rustig thuis viert.

En tegelijkertijd zijn we altijd voorbereid op alles, net zoals in andere jaren," zegt voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân Sybrand Buma. Buma is wel duidelijk: "Diegenen die denken dat ze een loopje kunnen nemen met de regels, komen van een koude kermis thuis."

Er zal veel politie en handhaving zijn, maar het naleven van de coronaregels zal volgens Buma van iedereen zelf moeten komen.

Het handhaven van de openbare orde is en blijft wel eerste prioriteit. Ook de Friese brandweerkorpsen staan net als andere jaren paraat om waar nodig in te grijpen "Nieuwjaar zal zeker anders zijn dan we gewend zijn. De politie en handhaving zijn er om eventuele overtredingen zoals vuurwerkgebruik op te sporen en aan te pakken. Er is voor zover het mogelijk is wel extra inzet, omdat je de situatie niet kunt voorspellen. Dat geldt landelijk. Maar andere jaren is de inzet ook fors.

.