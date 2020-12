Voormalig dorpshuis Elim in Scharnegoutum te koop

SCHARNEGOUTUM- Het voormalige dorpshuis Elim in Scharnegoutum is te koop. Het eerdere dorpshuis staat in het oude centrum van Scharnegoutum tussen de Achterbuorren en de Ald Dyk direct tegenover de kerk. Het plattelandsdorp ligt iets ten noorden van Sneek. In het dorp zijn er diverse voorzieningen, zoals een basisschool, supermarkt, een bakker, dorpshuis, sporthal en sportvelden.