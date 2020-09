Voorlopig onbestendig

Het weer blijft voorlopig herfstig met geregeld buien/regen en af en toe een stevige wind. Met een graadje of 16 is het ietwat aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.

Momenteel zien we opklaringen over het uiterste westen van het land, echter bij het opschuiven naar het oosten zien we de boel ook weer dichtsmeren. Ik ga er dan ook vanuit dat we een meest bewolkte middag mogen verwachten met hier en daar nog wat motregen. Er staat niet al te veel wind uit het west tot zuidwesten, zwak, af en toe matig, dit bij een temperatuur die rond de 16 graden ligt.

Komende nacht ook enkele opklaringen, een buitje is mogelijk, verder is er de mistkans. Minimumtemperatuur van 10 graden in het oosten van de provincie, aan zee 14 graden.

Morgen start met hier en daar mist, verder opklaringen. In de middag neemt de bewolking toe en later op de dag vallen er enkele buien, het eerst in het westen van de provincie. Wind zuidelijk, zwak af en toe matig, later aan zee toenemend. De temperatuur wat hoger, 18 graden is haalbaar meer de provincie in. In de avond en nacht naar donderdag buiige regen.

Donderdag bewolkt, geregeld regen, wind zuid tot zuidwest, temperatuur 16 graden.

Vrijdag lijken we het in onze provincie droog te houden, wel is het die dag bewolkt.

Dirk van der Meer