Volgende week warm tot zeer warm zomerweer

Voor veel mensen zullen deze temperaturen niet echt hoeven en zijn tevreden met het weer wat we vandaag en dit weekend beleven. Vandaag is het zonnetje erbij, drijft er stapelbewolking over en deze kunnen vanmiddag hier en daar uitgroeien tot een bui. De temperatuur prima, 20 tot 22 graden bij een westelijke wind die zwak tot matig is.

Komende nacht koelt het af naar een 12 graden.

Morgen zijn er opklaringen, ook dan drijft er stapelbewolking over, maar de kans op een bui is dan nihil. De wind westelijk, temperatuur 20 tot 22 graden. Zondag zou er in de middag mogelijk weer een buitje kunnen ontwikkelen, verder ook het zonnetje erbij en bij een zuidwestelijke wind wordt het opnieuw een 22 graden.

Maandag droog, zonnig en opnieuw een 22 graden. Vanaf dinsdag warmer en stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 graden.