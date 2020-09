Volgende week nazomerweertje

Tot die tijd hebben we vooral vandaag en morgen te doen met wolkenvelden en is er morgen zelfs een spatje regen mogelijk op de Waddeneilanden. Zondag zien we de zon meer en meer schijnen.

Vanmorgen wolkenvelden, vanmiddag zien we ook het zonnetje. De temperatuur komt op de Wadden op 19 graden uit, in het zuidoosten van Friesland 21 graden. De wind neemt toe uit het zuidwesten en wordt later op de dag matig tot vrij krachtig op de Wadden.

Komende nacht opklaringen en wolken, minimumtemperatuur van 13 graden op de Wadden, tot een 8 graden in het oosten van de provincie en zijn er enkele mistbanken boven de weilanden mogelijk.

Morgen bewolkt, kans op wat zon is het grootst in het zuiden van de provincie en op de Waddeneilanden is een spatje regen mogelijk. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, op de Wadden af en toe vrij krachtig. De temperatuur 19 graden.

Zondag breekt het zonnetje door, wind zuidwestelijk en is meest matig, op de Wadden af en toe (vrij) krachtig. De temperatuur stijgt naar een 19 graden op de Wadden, in het zuiden van de provincie 22 graden.

Maandag zonnig en warm, 24 graden.

Dirk van der Meer