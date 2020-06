Volgende week aangenaam zomerweer.

SNEEK- Het zuiden en groot gedeelte midden en west Nederland kregen afgelopen nacht met onweersbuien te doen. Vandaag heeft het noordoosten van Nederland de meeste kans op een paar stevige onweersbuien, dit later op de dag. Buien naast regen ook met hagel en windstoten.

Zoals het nu lijkt is de kans dat onze regio hier mee te doen krijgt minder groot. Het is gewoon opletten vandaag en dat telt ook voor morgen, hou de berichtgeving, regenradar en lucht goed in de gaten.

Een kijkje naar volgende week, dan krijgen we te doen met aangenaam zomerweer. Er waait een meest noordelijke wind en naast het zonnetje drijven er ook wolken over, de buienkans is klein. De temperatuur prima, 20 tot 23 graden overdag.

Het weer voor vandaag: zon, ook trekken er wolken over en in de namiddag en avond is er kans op een (onweers)bui. De wind draait naar het noorden, maximumtemperatuur 25 graden.

Komende nacht eerst nog kans op een bui, later droog met opklaringen.

Morgen start met opklaringen en wolken, deze laatste kunnen later op de dag uitgroeien tot een (onweers)bui. Wind meest noordelijk, zwak tot matig, temperatuur 23 graden.

Maandag droog, vrij zonnig, 20 tot 23 graden, westelijke wind.

Dirk van der Meer