Vlaggen wapperen nu wel in de Marktstraat: Un Sneker Grapperhausje?

SNEEK- Waar in april en mei niet gevlagd kon worden voor onze bevrijders vanwege besmettingsgevaar met Covid-19, kunnen de vlaggen vandaag opeens wel van het stadhuis in Sneek. Zeer opvallend! De Roemeense driekleur en de Fryske Pompeblêdevlag wapperen vanmorgen in de Marktstraat.