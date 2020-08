Vitens waarschuwt voor mogelijk sterke vermindering waterdruk

SPANNENBURG - Vitens roept op om te stoppen met autowassen, zwembad vullen en het sproeien van de tuin. Het waterbedrijf waarschuwt voor een mogelijk lagere waterdruk in een aantal regio's in Nederland.

Om dat te voorkomen moet het gebruik van drinkwater drastisch omlaag. Naast de eerder genoemde maatregelen voor waterbesparing, wil Vitens ook dat er minder lang wordt gedoucht en dat de was 's nachts wordt gedaan.



Door het hogere waterverbruik vanwege de hittegolf, is het voor het waterbedrijf lastig om 's nachts de buffers weer voldoende te vullen met vers drinkwater.



Vitens heeft in Nederland ruim 2,5 miljoen aansluitingen, verdeeld over Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland.