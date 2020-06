Vismigratierivier met hergebruik grond

SNEEK- Wie over de Afsluitdijk rijdt, ziet in het IJsselmeer bij Kornwerderzand schepen in de weer met bulten grond. Het zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Westflank (westoever) van de Vismigratierivier en een aangrenzend natuureiland van Windpark Fryslân.

De provincie Fryslân hergebruikt hiervoor grond die vrijkwam bij de ombouw van de N31 bij Harlingen, aangevuld met grond uit de vaargeul bij Kornwerderzand.

Provincie Fryslân stimuleert een circulaire en duurzame werkwijze en koppelt via Grip op Grond projecten aan elkaar waar grond vrijkomt of juist nodig is. “Deze circulaire aanpak is een belangrijk doel. Ook bij dit prachtige project. En het is meteen ook efficiënt en economisch’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Bij de verdieping van de N31 bij Harlingen en de aanleg van een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, kwam in 2017 maar liefst een half miljoen kuub grond vrij. Deze grond werd opgeslagen in depot Oostpoort bij Harlingen.

Grond voor een rivier

Een klein deel van de grond uit het depot Oostpoort is inmiddels gebruikt voor versterking van de Afsluitdijk. De resterende 400.000 m3, genoeg om 15 voetbalvelden met een flinke bult te kunnen bedekken, is voor de fundering van de Westflank van de Vismigratierivier. Het is niet voldoende om de hele Vismigratierivier aan te leggen. Nog eens een miljoen kuub grond komt uit de vaargeul in het IJsselmeer bij Kornwerderzand.

Vervoer per schip

Naast hergebruik van grond, is duurzaam vervoer heel belangrijk bij de aanleg van de Vismigratierivier. Om de uitstoot te beperken, wordt de grond per schip vanuit Harlingen vervoerd. Hierdoor zijn ongeveer 365 vervoersbewegingen voldoende, in plaats van 17.000 heen en weer rijdende vrachtwagens.

Westflank en werk- en natuureiland

De Vismigratierivier, een vispassage die de Waddenzee en het IJsselmeer voor trekvissen weer met elkaar gaat verbinden, wordt in een aantal fasen gerealiseerd. Als eerste wordt nu de Westflank aangelegd. Tegelijk legt aannemersconsortium Zuiderzeewind een werk- en natuureiland aan dat nodig is voor de bouw van Windpark Fryslân. Het eiland blijft na de werkzaamheden liggen en wordt dan een fourageer- en rustgebied voor vogels, met ernaast een kunstmatig rif voor vissen. De Westflank van de Vismigratierivier vormt straks de overgang naar het natuureiland. Door het ontwerp van beide projecten op elkaar aan te passen en gelijktijdig te realiseren wordt er optimaal (ecologisch) meerwaarde gegeven aan het gebied.

Bron: https://www.fryslan.frl