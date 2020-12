VIDEO / Met een rijdende kerststal door Harich en Oudega

HARICH - en spontane actie van een paar buurmannen fan de Westerein in Harich. Zondagavond hadden ze de plannen gemaakt. Maandag-, dinsdag- en woensdagavond werd er druk geklust en kerstavond was er de uitvoering van de rijdende kerststal.

Rond een uur of acht in de avond zijn ze gestart op Westerein en richting het dorp Harich gereden. Daarna hebben ze met dit prachtige initiatief ook het buurdorp Oudega aan gedaan

.

Alles was compleet: kerstbomen, Jozef, Maria en kindeke Jezus, de engelen en de herders en een echt schaap en dat op 1,5 meter afstand op een wagen. De tractor en wagen waren prachtig versiert, in het licht gezet en voorzien van kerstmuziek.



Het was heel bijzonder en sfeervol, met veel hartverwarmende reacties. Een geslaagde actie in deze roerige tijd.