Vervanging brug Uitwellingerga

Tijdens onlinebijeenkomsten (webinars) op 16, 17 en 18 juni, georganiseerd door Rijkswaterstaat, werd een toelichting gegeven op de voorkeursvarianten: een brug met een doorvaarhoogte van 7,40 of 9,10 meter, of een aquaduct.

Webinar

Het webinar over de brug van Uitwellingerga was met 50 deelnemers goed bezocht. Vragen werden gesteld over de veiligheid op het water, duurzaamheid en hoe deze aspecten worden afgewogen bij het selecteren van het voorkeursalternatief. Ook werd al duidelijk dat een aquaduct de duurste en bouwtechnisch de meest impactvolle variant is. Tot vorige week was het nog mogelijk om mee te denken via een interactieve website. Vanuit de omgeving is er actief meegedacht. Alle gestelde vragen en suggesties zijn inmiddels door Rijkswaterstaat beantwoord.