Versoepelingen coronamaatregels: einde avondklok, winkels en terrassen onder voorwaarden open

FRYSLÂN - Het demissionaire kabinet heeft tijdens de persconferentie dinsdagavond versoepelingen aangekondigd. Dit ondanks de balanceer-act zoals premier Mark Rutte het evenwicht tussen de besmettingsgraad en versoepelingen noemt. Het gaat om het aanpassen van verschillende coronamaatregels per 28 april. De avondklok komt dat te vervallen.

Winkels

Er kan weer worden gewinkeld zonder afspraak, ook bij winkels die niet-essentiële goederen verkopen. Per 25 vierkante meter vloeroppervlakte mag er in eerste instantie 1 persoon in de winkel zijn. Voor kleine winkels geldt een maximum van 2 personen tegelijk. De niet-essentiële winkels moeten de deuren om 20.00 uur sluiten. De anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje blijven van toepassing. Markten mogen ook weer niet-essentieel verkopen.

Horeca

De terrassen mogen weer buiten worden gezet. Maximaal 50 mensen mogen plaatsnemen. Aan iedere tafel mag één huishouden zitten. Als het gaat om mensen die niet van één huishouden zijn, mogen er maximaal twee personen aan een tafel zitten. De terrassen mogen open zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Er moet, dat mag ook bij de ingang, worden gereserveerd. Daarnaast wordt er een gezondheidscheck gedaan en de gegevens als naam en telefoonnummer genoteerd.

Onderwijs

Het hoger onderwijs mag met ingang van 26 april open. Dit gebeurt met dezelfde voorwaarden als voor het voortgezet gelden. Ook het praktijkonderwijs kan weer starten. De locaties voor de rijles theorie-examens openen de deuren weer.

Het maximaal aantal mensen bij uitvaarten gaat van 50 naar 100.

Voor de fieldlab-experimenten geldt dat ze kunnen worden gestopt op het moment dat er meer dan 900 ic-bedden zijn bezet met coronapatiënten.

Het bezoek thuis gaat van maximaal 1 naar 2 personen per dag.