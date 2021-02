SNEEK- Op de wegen in Noord-Nederland is het op verschillende plaatsen nog verraderlijk glad ondanks grote inspanningen van o.a. Rijkswaterstaat, Provinciën & Gemeentes. Er geldt 'Code oranje'. Wees voorzichtig als u de weg op moet & blijf thuis als dit mogelijk is.

In de wijken in Sneek is de situatie verschillend, wat alles te maken heeft met waar de wind de sneeuw hee geblazen heeft. De gemeente Súdwest-Fryslân is met man en macht bezig ook de straten in de steden en dorpen sneeuwvrij te maken.

Tot 12.00 uur geldt code oranje in heel Nederland vanwege de gladheid en de extreme weersomstandigheden. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. De situatie op de Friese wegen is ook nog steeds verraderlijk. Dat komt vooral ook door de stuifsneeuw, vertelt gladheidscoördinator Peter Snippe van Rijkswaterstaat.

"Door die stuifsneeuw hebben we bepaalde locaties, waar we zo weer sneeuw hebben liggen." Rijkswaterstaat is op de A-wegen op pad met sneeuwschuivers en zoutstrooiers.

Op de provinciale wegen is de situatie vergelijkbaar, zegt Sjoerd Marten Vrieswijk die de gladheidsbestrijding bij de provincie coördineert. "De meeste wegen in het noorden en richting het westen van de provincie zijn wel aardig begaanbaar. Maar als we het over de N381 hebben, dat is een van de grote wegen in de provincie tussen Drachten en Appelscha, daar hebben we erg veel last van stuifsneeuw en daar hebben we die duinvorming."