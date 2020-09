“Vernieuwend, verantwoordelijk en inlevend”, aldus Geert Jongsma van AB Vakwerk

SÚDWEST-FRYSLÂN – “AB Vakwerk heeft in en rond Sneek tal van interessante vacatures. We komen graag in contact met gemotiveerde kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdagende werkplek bij een van onze klanten. We hopen de 19e kennis te maken met veel gemotiveerde en interessante nieuwe vakwerkers!”, vertelt Geert Jongsma, accountbeheerder bij AB Vakwerk team Sneek.

“In deze tijd is het een uitdaging om voldoende nieuwe collega’s te werven om onze klanten goed te kunnen bedienen. Deze dag is een uitgelezen mogelijkheid om ons te presenteren en te laten zien op welke punten we ons onderscheiden.”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Wat AB vakwerk typeert is onze lokale manier van werken. Het Werkfestival is een prachtige aanleiding om in contact te komen met werkzoekenden, medewerkers en klanten.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“AB Vakwerk is een coöperatie; van en voor onze leden. We bieden al 60 jaar (opgericht in 1959) bedrijfscontinuïteit aan al onze leden en klanten. Dat zit in ons DNA. De filosofie van AB Vakwerk is om iedere opdrachtgever tijdig te voorzien van de beste medewerkers. Voor de beste en mooiste banen moet je bij AB Vakwerk zijn.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Niet een dag is hetzelfde; in de basis staat alles in het teken van het zorgdragen voor de mooiste banen voor onze vakwerkers en het bemiddelen van de beste vakwerkers bij onze klanten. Dat is dan ook het allermooiste aan mijn vak: Het tot stand brengen van de optimale match tussen onze klant en medewerker!”

Wolkammersstraat 6B, 8601VB Sneek | www.abvakwerk.nl/sneek

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.