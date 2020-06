SNEEK-Gisteravond was het zoveelste incident van vernielzucht in het Wilhelminapark toen een poging gedaan werd om de oude vleugelnootboom in de fik te steken. Helaas blijft het er niet bij en we hebben even getwijfeld om ook het zinloze vandalisme aan de Bank Voor Ouden Van Dagen aan de kaak te stellen. Moet je een podium geven aan dergelijke zinloosheid?

Pas geschilderde Bank Voor Ouden Van Dagen weer beklad

Schilder Hans Spoelstra werkt het letterlijk in het zweet om het 100-jarige monument weer netjes in de verf te zetten. “Dat is best een hele klus, waar je een mooi aantal dagen mee bezig bent. Ik vind het eerlijk gezegd ook wel een eer dat ik dit doen mag. Er komen veel parkbezoekers bij mij en vertellen dan mooie verhalen over het park en zeker het bankje. Vorige week was ik met de ene kant van de bank klaar en kom ik op dinsdagmorgen om de rest van de bank te doen. Zie ik tot mijn stomme verbazing dat op de overkapping allemaal alweer teksten gebrand zijn. Ik was er werkelijk helemaal beroerd van, de hele dag. Het is zoveel werk en dan vind ik het zo zonde dat alles weer beklad aan te treffen”, verzucht Spoelstra.

Ik flipte alle kanten uit

“Het is dweilen met de kraan open. Ik denk dat je hier nu cameratoezicht moet hebben of misschien het park ’s avonds maar afsluiten. Ze zitten hier vaak met een groep van zes à zeven man. Ze trekken zich nergens wat van aan. Ik heb ze met eigen ogen gezien, maar ik zeg er niets van, want dan krijg ik een pak op m’n ros. Dat doe ik niet. Nogmaals, camera’s plaatsen lijkt mij het beste. Goh, er zit zoveel werk in, dan heb je het zo mooi gemaakt en dan zie je dit de volgende dag. Ik flipte alle kanten uit, je kon mij vorige week wel rechtuit steken. Waardeloos”, spuwt de schilder nogmaals z’n gal.