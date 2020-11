Verkoopbeurs van modelspoor artikelen

SNEEK- Op zaterdag 28 november en zondag 29 november organiseert Het Nationaal Modelspoor Museum een “corona proof” verkoopbeurs van spoorartikelen uit de collectie of van recente schenkingen, welke niet passen in de collectie van het museum.

De beurs is zaterdag geopend van 10.30-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur. Dit is de laatste mogelijkheid om nog Modelspoor artikelen te kunnen kopen van het museum. Op is dan ook echt op. En voor de duidelijkheid; er zijn geen digitale stuklijsten. Er zijn locomotieven, wagons, boeken, rails, huisjes, bouwdozen en nog veel meer.

Heeft u dus interesse, kom dan langs op 28 of 29 november in het museum. Ook een leuke gelegenheid om het museum te komen bezoeken. Elke beursbezoeker krijgt 1 euro korting op de toegangskaart en gratis koffie of thee. Voor meer informatie: Het Nationaal Modelspoor Museum, dr. Boumaweg 17b, Sneek, www.modelspoormuseum.nl