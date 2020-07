Verkeersoverlast A7 vanwege aanleg kabels voor windpark

Naast de weg zijn er in de afgelopen maanden kabels neergelegd. Vanaf maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli is de oprit naar Zurich afgesloten. In die week worden ook de op- en afritten bij Bolsward en Witmarsum aangepakt. Deze op- en afritten zijn daardoor niet iedere dag beschikbaar. Met de afsluitingen worden de tijdelijke verkeersmaatregelen voor het aanleggen van de kabels weggehaald.

Foto Jantine Weidenaar