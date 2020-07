Verkeersbrigadier John Dekker neemt afscheid

SNEEK - Deze week is verkeersbrigadier John Dekker voor het laatst actief als vrijwilliger aan de Keizersmantel in de wijk Duinterpen.

Hij heeft bijna twaalf jaar alle kinderen van de basisscholen de Vuurvlinder en de Wyken in de wijk Duinterpen geholpen bij het oversteken van de weg. Hiermee is de goedlachse klaar-over een bekend gezicht voor kinderen en ouders die de weg naar school hebben gelopen. Kinderen en ook ouders konden altijd rekenen op een enthousiaste high-five!

Vanuit beide basisscholen is er een oproep gedaan aan de schoolgaande kinderen om Dekker komende donderdagochtend in het zonnetje te zetten. Denk aan een bedankje of een mooie tekening bijvoorbeeld.