Verkeersafsluiting deel De Dyk in Woudsend

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Dyk worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Aannemersbedrijf Cnossen Infra B.V te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Thomas Heida van Cnossen Infra B.V. via het tel.nr. 06-13129459. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/weg-werkzaamheden/ en op https://melvin.ndw.nu/public