Verdwijnt het Sneeker Nieuwsblad na 175 jaar?

SNEEK- De Noord-Nederlandse NDC Mediagroep wil af van alle huis-aan-huis bladen. Waaronder ook het Sneeker Nieuwsblad, dat bezig is aan zijn 175ste jaargang. Het uitgeversconcern ziet binnen het bedrijf geen perspectief meer voor de 40 week- en nieuwsbladen die het in Groningen, Friesland, Drenthe en kop van Overijssel en in Flevoland verspreidt. Naast het Sneeker Nieuwsblad, staan o.a. ook de Balkster Courant, Bolswards Nieuwsblad, de Heerenveense Courant, de Jouster Courant en de Zuid Friesland op de nominatie om te verdwijnen.

Voor hoeveel werknemers het besluit gevolgen heeft is onduidelijk. Er ligt een sociaal plan, waar de vakbonden mee hebben ingestemd. De plannen zouden geen negatieve gevolgen hebben voor de redacties van zowel het Dagblad van het Noorden als de Leeuwarder Courant. Ook werknemers van de drukkerij zouden gespaard blijven.

Nederlandse partij

De verkoop van de weekkranten zou een belangrijk onderdeel zijn van de sanering die is ingezet nadat het Belgische krantenuitgever Mediahuis vorig jaar de NDC overnam. Mediahuis is uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf. Het bedrijf wil het verliesgevende NDC weer in de benen krijgen en geeft zichzelf daarvoor tot 2023 de tijd. Het lukte NDC zelf de afgelopen jaren niet met winst te opereren. In 2019 liepen de verliezen op tot 10,7 miljoen.

NDC-topman Koos Boot heeft het personeel laten weten dat NDC al haar weekbladen van de hand wil doen en dat het niet de bedoeling is dat enkele worden behouden. "Een Nederlandse partij die de weekbladen als geheel wil overnemen zou ideaal zijn, maar het valt niet in te schatten of dit gaat lukken", aldus Boot in een brief aan de medewerkers. Aan RTV Noord laat Boot weten dat hij zich realiseert dat "partijen niet in de rij staan".

Hij houdt de mogelijkheid open dat een aantal bladen binnen NDC behouden blijft. "Niet alle bladen zijn gelijk. Niet in hoe ze presteren en ook niet wat betreft het gebied waarin ze worden verspreid."