Verbindingscommandowagen op het Oud Kerkhof

SNEEK- Wie over het Oud Kerkhof loopt, kan de Verbindingscommandowagen van de politie niet ontgaan zijn. Verscholen achter hekken met zwart plastic staat de wagen net zoals als altijd in de Sneekweek weer opgesteld om strategische punten in de gaten te houden.

Wat dat betreft lijkt er niets aan de hand: Een Sneekweek als alle jaren. De realiteit is echter anders, geen zeilevenement op dé Sneekermeer en dus ook geen Sneekweek! Toch is op het Martiniplein de Zomerkermis inmiddels opgebouwd en in de stad is het druk tot zeer druk. Dubbele gevoelens dus.