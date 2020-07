Veiligheidsregio Fryslân overweegt demonstratieverbod voor tractoren

Bij Tijnje verzamelden zich zo'n 50 tractoren om naar alle waarschijnlijk naar het distributiecentrum van Aldi in Drachten te rijden. In Sneek is het Poiesz distributiecentrum met landbouwvoertuigen geblokkeerd.



Demonstratieverbod

Veiligheidregio Fryslân denkt er op dit moment over na om een demonstratieverbod voor tractoren in te voeren. Veiligheidsregio Groningen heeft maandag al aangegeven een demonstratieverbod voor tractoren in te voeren.Dat verbod staat voor een week. In de loop van dinsdag 7 juli verwacht Veiligheidsregio Fryslân uitsluitsel te kunnen geven of er daadwerkelijk een verbod komt.



"We nemen nu nog geen besluit. We zijn momenteel aan het wachten op hoe de ontwikkelingen maandagavond gaan," zegt woordvoerder Rob Leemhuis. "In Groningen zijn er al langer protesten. Dus dat is heel anders dan in Fryslân."



De Groninger Veiligheidsregio heeft het verbod ingevoerd 'om herhaling te voorkomen.' Men wil de verkeersveiligheid en de gezondheid van mensen beschermen en wanordelijkheden voorkomen.

Bron: www.omropfryslân.nl