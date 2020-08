Veevoermaatregel van tafel; niet de oplossing tegen stikstofuitstoot

De minister heeft de Wageningen Universiteit gevraagd of het leit tot minder stikstofuitstoot. Waarschijnlijk maakt de minister woensdagmiddag meer bekend.\

Uit de berekeningen van de Wageningen Universiteit blijkt dat de opbrengst van de maatregel minimaal is. Daarom heeft het geen zin om de maatregel in september in te voeren.

Tegen de veevoermaatregel was veel verzet. Het kabinet wilde met het verlagen van het eiwitgehalte in het veevoer zorgen voor een stikfstofreductie. De veehouders zeiden dat minder eiwitrijk veevoer slecht is voor de gezondheid van de dieren.