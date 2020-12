Veel nieuwe kanshebbers en duizenden extra stemmen voor Fryske top 100

Het thuis blijven brengt het Friese publiek massaal aan het stemmen. Ook de nummers die gekozen worden, laten een corona-effect zien. Zo heeft Joop Spykstra met het lied 'Leve yn Corona tiid' grote kans om de lijst binnen te komen. Sander Metz die veel muziek maakt in verzorgingshuizen is een kanshebber met 'As it libben mistich wurdt'. Ludieke acties die oproepen om te stemmen dragen bij aan nieuwe nummers die de lijst binnen lijken te komen.

Een opvallend aantal stemmen is er voor Carla de Bruine, met het lied 'Skriem om my' dat ze zingt in het filmproject van Steven de Jong over Grutte Pier. Andere nieuwe kanshebbers voor een plekje in de Fryske top 100 zijn bijvoorbeeld Pieter Sahieter met 'De woanark', Corneum met 'Hûnewippersrock', Las Bandidas met 'It brûst', de Paesens riders met 'Gelfke hat in Polo' en de Harkemase Boys met 'Come on the boys'.

Optreden Die Twa op finale stemdag

Het duo Die Twa maakte zaterdag bij Omrop Fryslân bekend dat zij, nadat ze vijf jaar geleden uit elkaar gingen, weer bij elkaar op het podium stappen. Het optreden op de finale stemdag, zaterdag 26 december bij Omrop Fryslân, betekent voor hen de eerste keer dat ze weer met elkaar op een podium staan. Het wordt een miniconcert voor kijkers en luisteraars thuis, nadat de stembus voor de Fryske top 100 dicht is.

Voorafgaand aan het miniconcert van Die Twa kan er op die finale stemdag voor het laatst worden gestemd op de Fryske top 100. Dat kan online op www.frysketop100.nl. Stemmers met de mooiste verhalen bij hun favoriete nummers worden gebeld in de uitzending. Op de laatste stemdag zijn er naast de uitsmijter van Die Twa ook live optredens van Sipke de Boer en de duo's Weima & Van der Werf en Grytz en Grize.

Uitpakken op oudejaarsdag

Omrop Fryslân pakt uit met de Fryske top 100 op oudejaarsdag. De 100 favoriete nummers van het Friese publiek worden in volgorde uitgezonden tussen 6.00 uur in de ochtend en 18.00 uur 's avonds. De Jukebox, de hoofdprijs onder de stemmers op de Fryske top 100, wordt aan het einde van de dag uitgereikt. Daarnaast wordt er op deze laatste dag van het jaar nog een aantal mensen verrast met een luxe oliebollenpakket. Het is een vervolg op de uitpak-pakketten die Omrop Fryslân uitdeelde met de actie Utpakke mei Omrop Fryslân. Daar kwamen honderden reacties op binnen.

De Fryske top 100 van 2020 wordt gepresenteerd door:

06.00 -09.00 Diana de Groot en Hans Koster

09.00 -12.00 Johan Terpstra en Jantine Weidenaar

12.00 -15.00 Simone Scheffer en Eric Ennema

15.00 -18.00 Harm Weistra en Afke Boven