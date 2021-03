Veel draagvlak voor nieuw reddingsplan voor zwembad Bolsward

BOLSWARD-Het zwembad Vitaloo in Bolsward moet blijven. Dat is de inzet van een grote groep Bolswarders. De gemeente wil het bad Vitaloo sluiten omdat het te duur is en er te weinig mensen gebruik van maken. Na heftige protesten tegen de sluiting heeft de gemeente Súdwest-Fryslân de Bolswarders de kans gegeven om te komen met plannen om het openhouden van het zwembad mogelijk te maken. De plannen moesten 1 maart ingeleverd worden.

Een Drijf-In bioscoop, een Piratenfestival of een triatlon. De Bolswarders zitten niet verlegen om mooie plannen om hun zwembad nieuw leven in te blazen. Dat was ook wel nodig, want it enthousiasme voor het bad was de afgelopen jaren zo erg teruggelopen dat de gemeente er serieus over nadacht om het bad te sluiten.

Dat lieten de Bolswarders echter niet zomaar over zich heen komen. Een strijd voor het behoud van het bad barstte los, en in de tussentijd is de misschien wat slaperige houding tegenover het bad omgeslagen naar een van energie en enthousiasme.

Nu ligt er een plan klaar om het bad klaar te maken voor de toekomst, tegen een zo laag mogelijk kostenplaatje. De werkgroep Zwembad Bolsward heeft bijvoorbeeld in de afgelopen twee weken 900 Bolswarders ingeschreven als officiele vriend van het bad. En ook de ondernemers lopen warm: 60 bedrijven hebben zich gemeld als sponsor.

De gemeente wilde dat de werkgroep met een plan komt, dat moest voor 1 maart worden ingeleverd. Dat is gelukt.

De steun van de gemeente blijft echter ook met het nieuwe toekomstplan nodig, zo zegt Tineke Breeuwsma van de werkgroep: "Een zwembad kost gewoon geld. Maar als je ziet wat wij in een korte tijd gedaan hebben, dat mensen weer de positiviteit en energie teruggekregen hebben, en dat ze weer willen zwemmen. Dat is toch prachtig!"

Het college en de gemeenteraad moeten nu in beraad over de plannen van de Bolswarders, de verwachting is dat er eind april meer duidelijkheid komt.