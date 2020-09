Vanmiddag zonniger

De temperatuur komt op de Wadden op een 18 graden uit, in het zuidoosten van de provincie Friesland wordt deze 20 graden. De wind waait uit het west tot zuidwesten en neemt toe, op de Wadden matig tot later (vrij) krachtig.

Vannacht neemt de bewolking toe en staat er eerst op de Wadden nog een (vrij) krachtige wind. Later neemt deze af. De minimumtemperatuur komt rond de 15 graden uit.

Morgen een bewolkte dag en valt ervoor in het noordelijke deel van de provincie (mot)regen. Mogelijk houden we het in het zuidelijke deel zo goed als droog. De wind zuidwestelijke wind is meest matig, maximumtemperatuur 20 graden.

Ook woensdag mogen we een meest bewolkte dag verwachten met geregeld een bui. Wel vrij zacht met een temperatuur van 20 graden.

Vanaf donderdag volgen er een aantal dagen met droog en vrij zonnig weer. De temperatuur levert eerst in, later in de week wordt het weer warmer.

Dirk van der Meer