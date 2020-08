Vanmiddag meer zon

SNEEK-Na een zachte nacht volgt een zeer warme dag. Met een zuid tot zuidoostelijke wind die zwak tot matig is, op de Wadden eerst nog af en toe vrij krachtig is, wordt het vanmiddag gemakkelijk 28 graden, bij de Wadden iets koeler.

Op dit moment ziet het er trouwens nog regenachtig uit, later volgt vanuit het zuiden het zonnetje. Of we het dan vanmiddag of vanavond drooghouden is nog maar de vraag, de lucht is erg onstabiel en er zou dan zomaar een bui kunnen ontstaan.

Komende nacht vallen er buien, kleine kans op onweer. Een zeer zachte nacht met geen lagere minimum dan van 20 graden.

Morgen houden we het droog of het is nog een bui in de ochtend. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij een temperatuur van 23 graden op de eilanden, tot nog een 27 graden in het zuidoosten van de provincie. De zuidwestelijke wind neemt toe en wordt matig tot vrij krachtig, op de Wadden en IJsselmeer af en krachtig.

Zaterdag en zondag vallen er buien en vooral op zaterdag nog een stevige wind. De temperatuur levert in en komt rond de 22 graden te liggen.

Dirk van der Meer