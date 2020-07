Vanmiddag breekt de bewolking

SNEEK-De noordelingen waarvan afgelopen weekend de vakantie is gestart, hebben nog niet echt kunnen genieten van een zomers weertje. Als ik de weercijfers van station Leeuwarden erbij neem, dan valt het op dat we deze maand nog ver onder het jaarlijkse gemiddelde zitten van wat de temperatuur aangaat.

Normaal komen we met een daggemiddelde in juli op 17,9 graden uit, momenteel liggen we daar nog ver onder met een 16,1 graad (zie foto 1, toets pijltje rechts op de portretfoto!). Ook de natuur en dit dan vooral in het westen van Friesland, heeft te kampen met een flink neerslagtekort. Koploper daarin is de omgeving van Gaasterland met meer dan 250 mm tekort vanaf 1 april dit jaar (foto 2).

Vandaag ook geen zomerweertje, er valt eerst regen, vooral in het zuiden en oosten van de provincie. Langzaam maar zeker wordt het droog en breekt vanmiddag de bewolking. De Waddeneilanden lijken vandaag het beste weertje te hebben, daar komen de opklaringen als eerste over. Er waait een meest noord tot noordoostelijke wind, zwak tot matig. De temperatuur opnieuw aan de lage kant, met een 16 tot 18 graden is het wel bekeken.

Komende nacht raakt het weer bewolkt en in de nacht volgt weer regen. Minimumtemperatuur 10 graden, aan de kust 13 graden.

Morgen een dag waar je niet vrolijk van wordt, het regent en met 16 graden is het erg kil. De wind oost tot noordoostelijk en is zwak tot matig.

In de nacht naar vrijdag blijft het periodiek regenen en ook de vrijdag start met regen. In de middag opklaringen, maar ook dan wordt het met een stevige noordelijke wind niet veel warmer dan 17 graden.

Komt er dan geen eind aan het veel te kille weer? Jawel, vanaf zaterdag wordt het allemaal beter, de zon komt beter uit de bus en op een buitje na blijft het droog. De temperatuur zien we stijgen tot boven de 20 op maandag.

Dirk van der Meer