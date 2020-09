Vandaag zon en wolken

SNEEK-Flink waterballet gisteren in onze provincie. Zelf mat ik een 20 mm in Sneek, meer noordelijker kwam men nog wat hoger uit. De temperatuur liep uiteindelijk op naar een 19 graden.

Vandaag opklaringen, kans op een buitje is klein. Met een zuidwest tot westelijke wind die zwak tot matig is, op de Wadden af en toe vrij krachtig, wordt het wederom een graadje of 19.

Komende avond wordt het bewolkt en valt er later nattigheid. Minimumtemperatuur komende nacht 13 graden bij een afnemende wind. Later in de nacht vanuit het noordwesten weer opklaringen.

Morgen zien we dan ook het zonnetje, wel ontstaat er stapelbewolking, kans op een bui wordt later op de dag groter. De wind matig, op de Wadden af en toe vrij krachtig, dit uit een westelijke richting.

In de avond en nacht naar zondag vallen er buien en ook zondag is een dag met buien. Als we dan nog even naar maandag kijken, dan blijft het op die dag weer droog met zonnige momenten.

Dirk van der Meer