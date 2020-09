Vandaag nog prima

SNEEK-Het was gisteren genieten geblazen met het weer en deze dinsdag knoopt er nog eentje achteraan. Het zonnetje is er weer flink bij en stuwt de temperatuur weer op naar een 20 graden op de Wadden, tot een 23 graden meer de provincie in. De wind zwak, af en toe matig op de Wadden, dit uit het zuidwesten.

Komende nacht verloopt helder en koelt het minder af dan voorgaande nachten, de minimumtemperatuur komt rond de 10 graden uit, op de Wadden 14 graden.

Helaas komt er aan het fraaie nazomerweer een eind, dat zien we morgen terug. Start de dag nog met zon, vanuit het westen komen later, in de middag, buien over. De temperatuur komt eerst nog op een 21 graden uit. De wind neemt toe en wordt matig tot (vrij) krachtig op het IJsselmeer en de Wadden.

Vanaf donderdag moeten we dan ook rekening houden met geregeld buien/regen, af en toe veel wind en een temperatuur die niet veel hoger meer uitkomt dan een 15 a 16 graden. De herfst is dan echt aangebroken.

Dirk van der Meer