Vandaag gaat actie Bloempost van start

Wat is Bloemenpost?

Bloemenpost hangt op-fleur bloemetjes op om jou dag een beetje kleur te geven. Ben jij de vinder van zo’n leuk gehaakt bloemetje, dan vragen we jou om het bloemetje met informatie mee naar huis te nemen.

Middels de informatie kun je contact opnemen via FB of ons e-mailadres en krijg je een adres om een kaartje te sturen naar een persoon die weinig contacten heeft/eenzaam is of die opgefleurd wil worden met af en toe een kaartje. Dit in navolging van het project dat in Utrecht is gestart door Wendy Mak (het Bloemenvrouwtje).

Inmiddels worden er in heel Nederland al druk bloemetjes gehaakt, opgehangen en kaartjes verzonden. Vanuit Sneek willen wij dit initiatief nu ook opstarten. Zeker in deze tijd waarin contact minimaal is kun je op deze manier het verschil maken en echt een glimlach toveren op iemands gezicht! Maar ook na deze tijd gaan we zeker door! Op dit moment zijn we aan het opstarten.

In verschillende plaatsen

Vandaag, zaterdag 27 februari, gaan we Sneek, IJlst, Folsgare, Oosthem en IJsbrechtum vol hangen met meer dan 100 gehaakte bloemen met een informatielabel. Daarna volgen andere plaatsen in de gemeente. Want het belangrijkste, op dit moment is, dat we eerst een adressenlijst gaan aanleggen van personen die: 1. Eenzaam zijn 2. Het leuk vinden om een kaartje te ontvangen 3. Iemand die aan het revalideren is.

Dus ken jij iemand die blij zou worden van een kaartje? Qua veiligheid is het ’t meest prettig dat het gaat om mensen die in een verzorgingshuis wonen of begeleid wonen (helaas zijn er altijd mensen die verkeerde bedoelingen hebben en daar moeten we helaas rekening mee houden). Mocht je toch iemand op willen geven die thuis woont, geeft dat dan aan via de email, dan kijken we of we er met elkaar uitkomen.

Enkele voorbeelden, een opa of oma in een verzorgingshuis, een gehandicapte broer/zus die in een instelling woont of natuurlijk een ander familielid die je een warm hart toedraagt. Het adres zal alleen worden verstrekt op het moment dat een vinder van een bloemetje of iemand die een kaartje wil sturen om een adres vraagt.

We hopen dat onze mailbox ontploft met adressen, want wie wil dat nou niet dat iemands dag opgefleurd wordt. Je kunt de mail sturen naar: bloemenpost@hotmail.com Diana & Jolanda