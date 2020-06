Vanaf zondag kouder

SNEEK - Op wat dunne sluierbewolking na hebben we een pracht weerdag voor de boeg. Het zonnetje laat de temperatuur stijgen naar een 20 graden, dit bij een wind die variabel is en meest zwak.

Komende nacht verloopt minder koud dat de voorafgaande nachten, 6 graden als minimum.

Ook morgen kunnen we genieten van een heerlijke warme lentedag. Naast sluierbewolking is het zonnetje erbij en stuwt de temperatuur op naar gemiddeld 20 graden, iets meer in de stad, iets minder op en nabij het Sneekermeer. De wind zwak, af en toe matig uit het noordoosten.

De nacht naar zondag verloopt erg zacht met geen lagere temperatuur dan van 10 graden. Overdag stijgt ze nog naar een 16 graden, echter een aantrekkende noordenwind laat al snel de temperatuur dalen tot onder de 10 graden later in de middag. De overgang naar het koudere weer zou hier en daar een buitje kunnen geven.

Volgende week hebben we eerst te doen met een noordenwind die koude lucht over onze regio blaast, later in de week zien we de temperatuur weer stijgen. De neerslagkans blijft voorlopig klein.

Dirk van der Meer