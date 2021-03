Vanaf morgen mogen weer maximaal 30 personen PKN-kerkdiensten bijwonen

SNEEK- Op maandag 1 maart jl. is het moderamen van de Protestantse Gemeente Sneek bijeengeweest en heeft gesproken over het advies van 25 februari 2021 van de landelijke PKN om in de huidige periode van lockdown het weer mogelijk te maken kerkdiensten te houden waarbij bezoekers kunnen worden toegelaten.

Het betreft hier een vorm van maatwerk. Het moderamen heeft besloten om het advies van de landelijke PKN op te volgen. Dat betekent dat onze kerkdiensten in Sneek met ingang van zondag 7 maart a.s. worden hervat onder de volgende voorwaarden:

- Maximaal mogen 30 bezoekers (exclusief medewerkers) aanwezig zijn tijdens de kerkdienst op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter en vooraf reserveren. Bij binnenkomst zal worden gevraagd of men klachtenvrij van corona is.

- De dienst blijft ook online aangeboden worden. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen.

- Samenzang van gemeenteleden is vooralsnog niet toegestaan. Er wordt gebruik gemaakt van maximaal 4 voorzangers.

- Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekening houdend met de mogelijkheden van het kerkgebouw.