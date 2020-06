Vanaf morgen koeler

SNEEK- Vandaag is het nog puffen geblazen, vanaf morgen duidelijk koeler en vallen er buien. Liep gisteren de temperatuur in de stad op tot boven de 30 graden, ook vandaag is dat het geval. Omdat de lucht vochtiger wordt, voelt het allemaal benauwder aan. De wind waait uit het zuidoosten. zwak tot matig, en geeft op en nabij het Sneekermeer enige verkoeling. Daar wordt het dan een graadje of 29. Verder eerst veel zon, in de middag meer bewolking.

Komende avond en nacht verlopen erg warm, de temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. De kans op een (onweers) wordt later in de nacht groter.

Morgen een overgangsdag. De kans op een fikse (onweers)bui is groot, maar zoals altijd is het vooruit niet te bepalen waar ze precies overheen trekken, morgen de radarbeelden goed in de gaten houden. In een bui is hagel mogelijk en kan het in korte tijd even flink regenen. De temperatuur komt rond de 23 graden te liggen, dit bij een zuidwestelijke wind. Later in de middag neemt de buienkans af.

Zondag een bui her en der, verder ook zon en wordt het nog wat koeler, 21 graden bij een stevige zuidwestelijke wind.

Na het weekend gematigde temperaturen, af en toe een bui of regen bij een meest zuidwestelijke wind.