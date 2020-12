KLIK VOOR LINK: Vanaf 19.45 uur concert ‘Highlights of Christmas’ gratis digitaal te volgen

FRYSLÂN - ‘Highlights of Christmas’ is hét traditionele klassieke kerstconcert van De Fryske Marren. Vandaag zal tussen 20.00 en 21.00 uur in de RK -kerk te Joure een bijzonder nostalgisch klassiek kerstconcert plaatsvinden. Onder meer met traditionele Engelse Christmas-songs, delen uit ‘Messiah’ van Händel en diverse andere nostalgische melodieën en composities in een klassiek jasje.

De kerk is speciaal uitgelicht en ingericht om een gepaste en ‘warme’ kerstsfeer te creëren. Dit bijzondere initiatief, georganiseerd door de Stichting Noord Nederlands Kamerkoor en de Mattheus Parochie, zal uitgevoerd worden door het Martini Jongenskoor Sneek o.l.v. Gerard van Beijeren en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest o.l.v. Jan Vermaning. Het concert is via livestreaming gratis te volgen.

Het kerstconcert is vanaf 19.30 te volgen via https://vimeo.com/483043684/3657028fc2 of zoek op kerstconcert te Joure op www.vimeo.com