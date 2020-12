Van sexy kalenders naar serieuze boeken

Steeds vaker kwam naar voren dat er niet alleen onvrede heerst over wet- en regelgeving, maar dat boeren oprecht onzeker zijn over hun bestaansrecht in Nederland. “We merkten in onze interviews met de kandidaten op dat die gemoederen ieder jaar verder opliepen”, aldus Stef Bloo, uitgever van de kalender. Hij besloot daartoe, tussen alle sexy plaatjes en video’s door, ook ruimte te creëren voor dit soort bloedserieuze zaken. Toen hij in de zomer van 2020 werd benaderd met de vraag of hij naast de kalenders ook een boek over de boerenprotesten zou willen uitgeven, twijfelde hij daarom geen seconde. Het idee van journalist Mark Mensink sloot immers perfect aan op zijn voornemen.

Boerenprotesten

In de zomer van 2019 vernam Mensink dat velen in de landbouw- en veeteeltsector een blok wilden vormen tegen ‘onrecht en onzin’. Iets waarvan hij vanaf het begin getuige is geweest. Een agrarische tegenbeweging die ervoor zorgde dat duizenden actievoerders gingen protesteren bij onder meer provinciehuizen, op het Binnenhof en het Malieveld in Den Haag, op het strand en vliegvelden. Ook werden distributiecentra voor supermarkten en snelwegen geblokkeerd, met een recordlengte aan files tot gevolg. Alle persoonlijke indrukken en de verhalen van deelnemers aan de acties heeft hij gebundeld in een boek met de toepasselijke titel Boerenprotesten.



Het boek biedt een zoveel mogelijk chronologische terugblik op de demonstraties en sfeeracties van boeren, loonwerkers en hun diverse medestanders in zowel 2019 als 2020. “Ik sprak hen vooraf en tijdens hun protestacties, mocht meelezen in protestgroepen, meerijden in de colonnes en deed constant verslag. Erg bijzonder om mee te maken”, zegt Mensink terugkijkend. Hij verhaalt in zijn eerste boek niet alleen uit eerste hand over de protest- en sfeeracties. Boerenleiders als Bart Kemp en Mark van den Oever komen uitgebreid aan het woord, alsmede anderen die een belangrijke rol hebben gespeeld of spontaan deelnamen. Neem bijvoorbeeld het ooggetuigenverslag van kalendermodel Silke Vlaanderen of fotojournalist Cees van de Meent, die in Groningen rake klappen kreeg toen daar het provinciehuis door boze boeren bestormd werd.



Daarnaast staan er tientallen foto’s in Boerenprotesten, dat hierdoor ook in beeld een bloemlezing vormt van alle gebeurtenissen. “Dit boek heeft in mijn ogen een blijvende waarde, want ook over pak ‘m beet vijftig of honderd jaar zullen Nederlandse boeren en anderen die geïnteresseerd zijn in de agrarische geschiedenis van ons land nog steeds willen weten wat er toen - in 2019 en 2020 - allemaal plaats heeft gevonden. En, belangrijker nog, waaróm. Al lezende zullen ze daar een duidelijk antwoord op krijgen”, aldus de uitgever van het boek. Het boek biedt een uniek kijkje achter de schermen; hoe de sfeer soms grimmig werd en dat de situatie uiteindelijk grotendeels normaliseerde, alhoewel er tot op heden geen overkoepelend akkoord is gesloten en het onbegrip bij agrariërs over bijvoorbeeld fosfaatrechten en grondgebondenheid onverminderd groot blijft.



De eerste exemplaren worden deze week overhandigd aan een aantal bekenden uit de agrarische sector, beginnend bij Annemiek Koekoek; bekend van de 2019-kalender en het tv-programma ‘Boer zoekt vrouw’. Caroline van der Plas heeft het voorwoord geschreven en neemt ook één van de eerste exemplaren in ontvangst. Zij is onder meer mede-oprichter, voorzitter en lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging.



Boerenprotesten is vanaf vandaag verkrijgbaar in de boekhandels en op webwinkels als boerendingen.nl.