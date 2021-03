Van politici naar bloedmooie boerinnen

SNEEK- De bedoeling was een dampende feesttent met zoveel mogelijk kalendermodellen van alle edities, maar door de aanhoudende maatregelen moest er geïmproviseerd worden. Daarom heeft het team achter De Boerinnen Kalender, in de hoop dat iedereen na 17 maart nog ‘in de stemming’ is, een onlineverkiezing in het leven geroepen om het jubileum van 10 edities tot zover te vieren.

Het resultaat moet een democratisch gekozen verjaardagskalender worden met daarop de, volgens het publiek, beste 12 uit 144 kalenderplaten tot nu toe. Om deze ultieme selectie te achterhalen, kan eenieder op www.10jaar.boerinnenkalender.nl stemmen op zijn of haar 12 favoriete foto’s. “We kiezen voor deze unieke jubileum-editie bewust voor een tijdloze verjaardagskalender, zodat dit bewaarexemplaar jarenlang aan alle wanden kan blijven hangen” vertelt initiatiefnemer Stef Bloo.

De veelbesproken kalender met daarop sexy poserende plattelandsvrouwen werd in 2011 voor het eerst uitgegeven. Sindsdien krijgen de makers ieder jaar ruim honderden aanmeldingen binnen. Ook voor de 2022-editie loopt de teller alweer flink op en worden in april de nodige voorbereidingen getroffen. De kalendermakers trachten ieder jaar op positieve wijze aandacht te vragen voor de agrarische sector die het naar hun zeggen op veel vlakken zwaar te verduren heeft.



“Of het grootse feest dit jaar alsnog kan plaatsvinden, is nog maar de vraag, maar we wilden ons mooie jubileum ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan” zegt Bloo. “De website is nu al ruim 10.000 keer bezocht en we kregen op dag 1 gelijk al ruim 1500 stemmen binnen, dus wat dat betreft blijkt iedereen ook na de Tweede Kamerverkiezingen nog steeds goed gestemd” vult projectleidster Vesta Kauffman aan. Er kan nog tot 17 april gestemd worden en de jubileumkalender zal dan vanaf eind mei verkrijgbaar zijn.