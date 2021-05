Vakantiedrukte in Sneek

SNEEK- Volle terrassen en drukke winkelstraten, dat is het beeld van Sneek tijdens de eerste dagen van de voorjaarsvakantie 2021.

Nu het weer wat aangenamer wordt, was dat vanmiddag meteen al te merken aan het winkelend publiek, dat in grote getale het centrum van de stad bezocht. Sinds 28 april mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Wel gelden de coronaregels waaronder de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in de winkels.