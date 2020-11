Update Quillan

SNEEK- “Ik weet dat het misschien niet fijn is om te lezen maar we hebben alles met jullie gedeeld vanaf dag 1 en dit hoort er ook bij”, schrijft Lisanne van der Zwan, de zus van Quillan, de jongen voor wie nog niet zo lang geleden een crowdfundingsactie opgestart werd. Nu is gisteren het ontstellende slechte nieuws gekomen dat de artsen niets meer voor Quillan kunnen doe. De familie heeft onderstaande brief geschreven en wil deze ook via de GrootSneek-pagina delen.

Beste allemaal,

We heb triest nieuws, het ergste en slechtste nieuws wat je kunt voorstellen. Afgelopen vrijdag is van Quillan een MRI gemaakt en vlak daarna kregen we een telefoontje of iedereen naar Utrecht wilde komen. Het was niet goed!

We hebben de scan bekeken met de artsen en zijn hele hoofd en zijn volledige rug zit bezaaid met tumoren. Op de laatste scan twee maanden geleden was ‘dat ene plekje’ te zien, waar we nog goede hoop voor hadden maar nu zat het echt overal. Niet te bevatten... in twee maanden tijd. Dat laat maar weer zien hoe vreselijk agressief en snelgroeiend het is.

Het ziekenhuis en de artsen kunnen niets meer voor hem doen. En het onvermijdelijke is dat we onze jongen gaan verliezen. Iets wat niemand van ons kan en wil doen. Hij gaat maandag naar Sneek waar hij bij en met ons zijn laatste fase zal ingaan. Er kunnen nog wel complicaties optreden maar we ‘hopen’ dat hij rustig in zijn slaap stopt met ademen. Ik weet dat het misschien niet fijn is om te lezen maar we hebben alles met jullie gedeeld vanaf dag 1 en dit hoort er ook bij.

Ons intens verdriet is met geen pen te beschrijven en we vragen daarom om discretie en geef ons de kans om dit op een waardige manier met beide gezinnen in te vullen. Met jullie allemaal ook in onze gedachte.

Nog maar 14 jaar en hij heeft zoveel mensen geraakt... het is zo oneerlijk

We zijn altijd bereikbaar en zullen jullie vragen zsm beantwoorden.

De uren/dagen/weken die Quillan nog rest zullen we invullen met de wensen die hij nog heeft.

En hij krijgt de kans om van mensen afscheid te nemen die zo vreselijk belangrijk voor hem zijn (geweest). Ook zijn wij ontzettend dankbaar voor de artsen in Quillan zijn medisch team van het Prinses Máxima Centrum. Ze hebben ons fantastisch geïnformeerd, begeleid en gesteund en bovenaf zijn ze super voor Quillan geweest.

Dank jullie wel voor alle aandacht en liefde voor Quillan.

Marielle, Job, Binck, Wilco, Lisanne, Kevin, Laura, Ilana