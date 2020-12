Unieke plekken gezocht voor Eurovisie Songfestival

“Vanuit heel Nederland stromen de aanmeldingen binnen, vooral de provincies Zuid-Holland en Drenthe sturen fanatiek in. Zeeland blijft met enkele aanmeldingen wat achter, daar zouden we graag nog meer van willen zien. Ook vanuit de provincies Utrecht, Flevoland en Groningen zien we graag nog wat extra plekken aangemeld.”

Verrassend

Gerben Bakker daagt Nederland ook uit om in de laatste weken voor de deadline nóg creatievere ideeën in te sturen: “Wat opvalt is dat het nu voornamelijk traditioneel historische en vaak landelijke plekken zijn die worden ingestuurd. Voor de uitzending in mei willen we ook juist het Nederland van nu laten zien. We hopen nog verrassend moderne of stedelijke plekken binnen te krijgen die Nederland laten zien als creatief en innovatief. En ook al hebben we het liefst een plek in de buitenlucht, als er gebouwen zijn die van binnen onverwacht bijzonder zijn, staan we hier ook voor open. Als er maar voldoende ruimte is om rond het tiny house te kunnen filmen.”

Bijzondere plekken worden bij voorkeur aangemeld door de gemeente of de regio zelf en kunnen HIER worden aangemeld. Aanmelden voor de postcards kan tot en met 31 december 2020. De opnames vinden plaats in maart en april en worden in opdracht van het Eurovisie Songfestival 2021 geproduceerd door TV-producent IDTV.