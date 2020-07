Uniek zomerkamp voor kinderen van 6-10 jaar in Sneek

Een uniek kamp vol actie en avontuur, onder professionele, pedagogische begeleiding. Het kamp wordt georganiseerd voor kinderen uit heel Nederland in de leeftijd van 6-10 jaar bij sportpark Schuttersveld in Sneek.

FantiFit staat voor fantasie, bewegen, gezond, en bovenal een fantastische tijd! Het kamp wordt georganiseerd door Eigen&Wijzer, een bekende kinderopvangorganisatie in Friesland en het midden van het land. Regiomanager Sander Linthorst, vertelt ‘al jaren organiseren wij tijdens vakanties bij onze buitenschoolse opvang locaties uitdagende activiteiten. De activiteiten zijn gericht op (talent)ontwikkeling, zelfredzaamheid, samenwerken en met name op heel veel plezier maken. We gaan er-op-uit en organiseren gave workshops’.

Na de coronaperiode wilden we graag wat extra doen voor kinderen tijdens de zomervakantie, aangezien deze voor veel gezinnen toch anders verloopt dan voorheen. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren in het begeleiden en inspireren van kinderen. Het idee voor een zomerkamp was dus snel gevormd. Ieder kind tussen de 6-10 jaar uit heel Nederland is welkom. De kosten bedragen voor drie dagen €110,-. De kinderen die al naar een BSO van Eigen&Wijzer komen krijgen korting. We slapen in tenten en iedere ochtend, middag en avond organiseren we een super activiteit. Denk aan een zeskamp, skeelerworkshop, waterspelen, survivalrun, koken en allerlei spelletjes. Kinderen worden uitgedaagd om actief mee te doen maar het is niet verplicht. Met ons team gaan we ervoor om de kinderen herinneringen mee te geven die ze nooit meer vergeten!’.

Het FantiFit Zomerkamp vindt plaats bij Sport BSO Schuttersveld, Thomas Zandstrastraat 1 in Sneek. Deze locatie biedt alle ruimte en faciliteiten voor het kamp. Er zijn maximaal 44 kinderen welkom. Aanmelden kan tot 16 juli door te bellen met 06 235 499 62 of door een mail te sturen naar sportbso-schuttersveld@eigen-en-wijzer.nl.